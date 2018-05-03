صحفي إسرائيلي بارز يزور القاهرة

03 مايو 2018 - 10:08 م

زار الصحفي أساف جيبور محرر الشؤون العربية في صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية، القاهرة مؤخرًا.

وقالت صفحة "إسرائيل في مصر" - الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في مصر – على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" زار القاهرة أخيرًا الصحفي أساف جيبور محرر الشؤون العربية في صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية".

وأضافت: "وتحدث "جيبور" أثناء زيارته مع الكثير من المصريين خاصة الشباب ممن رحبوا به، وأوضح جيبور كيف التقى مع ثلاثة مراهقين مصريين، وكانوا سعداء بلقاء مواطن إسرائيلي وحتى قالوا له إن مصر ترحب به. قال له أحدهم: "إسرائيل جميلة" وإن إسرائيل بلاد قوي مع العديد من الإمكانيات للعمل والتقنية العالية. وقد أعرب أحدهم عن استعداده لزيارة إسرائيل".

ويعتبر الصحفي الإسرائيلي "أساف جيبور"، واحدًا من أهم الصحفيين الإسرائيليين الذين يدعون إلى التطبيع.