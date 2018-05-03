وكيل المخابرات يكشف معلومة خطيرة عن سد النهضة

أكد الفريق حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، أن مصر لن تُضار من سد النهضة، لافتًا إلى أن سد النهضة كان مخطط أن يحجز 14 مليار متر مكعب مياه، ثم ارتفع ليصبح يعادل قدرة السد العالي في إنتاج الكهرباء 6 مرات.
وأضاف "خير الله"، خلال حواره على فضائية "LTC"، اليوم الخميس، أن تشغيل تروبينات السد لإنتاج الكهرباء يستلزم ملئه 48 مليار متر مكعب مياه، وهذا يعني أنه قد يمنع 10 مليار متر مكعب مياه من حصة مصر سنويًا، مشددًا على ضرورة أن يتم ملئ سد النهضة على فترة لاتقل عن 7 سنوات على الأقل.
وشدد، على أنه حال امتلئت البحيرة الموجودة خلف سد النهضة لن يستطيع حجز نقطة مياه واحدة، وقد يتعرض للانهيار، مشيرًا إلى أن المنطقة التى تم إنشاء سد النهضة بها غير صلبة، وهناك خشية من إنهيار سد النهضة حال تم ملئه بالكامل، فضلًا عن أنه قد يحدث مطر غزير لايتحمله السد ويتسبب في إنهياره مما يتسبب في غرق السودان حتى الخرطوم.