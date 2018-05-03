وكيل المخابرات يكشف معلومة خطيرة عن سد النهضة

03 مايو 2018 - 11:49 م

أكد الفريق حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، أن مصر لن تُضار من سد النهضة، لافتًا إلى أن سد النهضة كان مخطط أن يحجز 14 مليار متر مكعب مياه، ثم ارتفع ليصبح يعادل قدرة السد العالي في إنتاج الكهرباء 6 مرات.



وأضاف "خير الله"، خلال حواره على فضائية "LTC"، اليوم الخميس، أن تشغيل تروبينات السد لإنتاج الكهرباء يستلزم ملئه 48 مليار متر مكعب مياه، وهذا يعني أنه قد يمنع 10 مليار متر مكعب مياه من حصة مصر سنويًا، مشددًا على ضرورة أن يتم ملئ سد النهضة على فترة لاتقل عن 7 سنوات على الأقل.

