بوتين يقيل 5 ضباط في الداخلية لهذا السبب

03 مايو 2018 - 11:54 م

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، 5 ضباط في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق، بالإضافة إلى اثنين من المدعين العامين في الأقاليم الروسية.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" المحلية، أن "الرئيس بوتين، وقّع، اليوم، مرسوما ينص على فصل 5 جنرالات في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق، بالإضافة إلى اثنين من المدعين العامين في الأقاليم الروسية"، دون ذكر السبب وراء الإقالات المذكورة.



وحسب المرسوم، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، تم فصل كل من اللواء إيغور باتالوف، قائد مديرية الشؤون الداخلية في مقاطعة مورمانسك (شمال غرب)، والفريق مارينا زاباروفا، مديرة دائرة التحقيقات التابعة للجنة التحقيق الروسية في إقليم بيرم (غرب)، والفريق فيكتور كوشيليف، قائد مديرية الشؤون الداخلية في بيرم.



كما تم فصل اللواء إيفان لوكين، النائب الأول لمدير مركز خبراء العلوم الجنائية لوزارة الداخلية الروسية، واللواء فلاديمير ماخليدت، مدير دائرة التحقيقات للجنة التحقيق في مقاطعة ريزان (غرب)، والمدعين العامين في جمهورية أودمورتيا ومقاطعة تولا (غرب).

