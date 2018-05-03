بيع 89% من تذاكر مونديال روسيا

قال أليكسي سوروكين المدير التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم في روسيا إن 89% من تذاكر مباريات البطولة بيعت حتى الآن.



وفي تصريح لوكالة الأنباء المحلية، أكد سوروكين "حتى الآن، تم بيع 89 % من التذاكر المخصصة لمباريات المونديال، حيث وصل إجمالي التي تم بيعها مليونين و374 ألفًا".

