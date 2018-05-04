أتليتكو مدريد يتأهل لنهائي "يوروبا ليج" للمرة الثالثة

04 مايو 2018 - 12:03 ص

تأهل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مساء الخميس، إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) للمرة الثالثة في تاريخه.



وتغلب أتليتكو مدريد على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف نظيف في إياب المربع الذهبي للبطولة.



وجاء تأهل أتليتكو مدريد للنهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.



وتعرض الفرنسي لوران كوشيلني لإصابة في الدقيقة 11 ليتم إخراجه من ملعب المباراة على نقالة، وتم التوجه به إلى إحدى مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد.



ومع حلول الدقيقة 45 جاء هدف التقدم لأتليتكو مدريد عبر دييغو كوستا لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدف نظيف.

