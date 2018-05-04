"الإخوان دخلوا المخدرات إلى مصر لهذا السبب"

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صرح اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأن جماعة الإخوان أدخلت كميات من المخدرات خلال فترة حكمهم لتدمير الشباب االمصري.
وأوضح "عبدالحليم"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن ارتفاع سعر العملة خلال حكم الإخوان سببه سيطرتهم على مكاتب الصرافة.




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