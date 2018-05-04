  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:29 ص
بحث متقدم
توقف "تويتر" في بعض دول العالم

"تويتر" تحذر مستخدميها من هذا الأمر الخطير

سد النهضة

وكيل المخابرات يكشف معلومة خطيرة عن سد النهضة

جماعة الإخوان (أرشيفية)

المخابرات البريطانية هى الصديق الوفي لـ"الإخوان"

مريم عبد السلام

تطورات جديدة بشأن مقتل "مريم" في بريطانيا

وزير التربية والتعليم

هؤلاء المستفيدون من إلغاء اللغات بـ «التجريبية»

ابراهيم الزعفراني

الزعفراني: خياران أمام الإخوان بشأن المصالحة

محمد صلاح

وكيل«محمد صلاح»: قلق عليه من هذا الأمر

هلال

«هلال» يطالب بتعديل مدة الرئاسة لـ«السيسي» فقط

علاء مبارك (أرشيفية)

شاهد.. معركة حادة بين علاء مبارك وصحفي إخواني

خالد الزعفراني

«إخوان منشقون» يكذبون «منير وندا» بشأن المصالحة

المجلس الوطني الفلسطيني:

انتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع

عرب وعالم

محمود عباس
محمود عباس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبي يدعم إقامة عاصمة لفلسطين بالقدس الشرقية

#

أبو مازن: اعتراف أمريكا بتهويد القدس خطيئة

#

الرئيس الفلسطيني: القدس عاصمتنا الأبدية

#

الملك سلمان: "موقفنا ثابت والقدس عاصمة فلسطين"

 قرر المجلس الوطني الفلسطيني انتخاب محمود عباس أبو مازن رئيسًا لدولة فلسطين بالإجماع.
كانت قد عقدت على مدار الأيام الماضية أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطنى الفلسطينى، بمقر الرئاسة الفلسطينية فى مدينة رام الله، والتى افتتحت مساء الإثنين بخطاب للرئيس الفلسطينى، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، ولرئيس المجلس الوطنى سليم الزعنون.
وقال نائب رئيس البرلمان العربى خميس السليمى، بحسب وكالة وفا الفلسطينية "لن نتخلى عن مسئوليتنا تجاه الشعب الفلسطينى فى الحرية والعدل، وسنظل نصوت لفلسطين وشعبها فى كافة المحافل الدولية والإقليمية حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضاف رفضنا القرار الأمريكى الذى يشكل عدوانا واعتداء صارخا على القانون الدولى، مشيرا إلى أن وفدا من البرلمان العربى زار البرلمان الأوروبى وشرح خطورة القرار الأمريكى على عملية السلام، وطالب بضرورة الحفاظ على القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد السليمى ضرورة اعتماد مبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى البغيض، وحل الدولتين على أساسها.
وفى كلمة جامعة الدول العربية، أكد الأمين العام المساعد حسام زكى، دعم الجامعة لفلسطين سياسيا وللخيارات الفلسطينية، فى هذا المنعطف الذى تمر فيه القضية، مشيرا إلى القرارات التى اعتمدتها القمة العربية فى الظهران لما لها أهمية بالنسبة للصراع العربى الإسرائيلى.
وأكد السفير حسام زكى على النهج الذى طرحه الرئيس فى مجلس الأمن ووقوف الجامعة خلف الفلسطينيين، خاصة فيما أعلنته أمريكا بشأن القدس باعتبارها عاصمة دولة الاحتلال ونقل السفارة إليها، وأن هذا الإعلان كشف الانحياز الأمريكى لإسرائيل بما يلقى الشك على قدرة هذه الإدارة الأمريكية بالاضطلاع بدور فاعل فى المفاوضات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله وزير الشباب عن أزمة محمد صلاح
» محققون يتنصتون على مكالمات محامي ترامب
» عزل الإخوان من وظائفهم «غير دستوري»
» ألسنة اللهب تلتهم مبنى مؤلف من 26 طابقًا
» مطالب بإقالة«الهلباوي» من مجلس حقوق الإنسان
» وزير الأوقاف يرفض توفير السجاد لـ200 مسجد
» فرض عقوبات رادعة بعد فضيحة«المباراة النسائية»
» تعرف على قوانين كرة القدم "العمياء"؟
» قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي
» «البدري» يوضح سبب اعتراضه على حكم موقعة الترجي
» الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك