تصريحات جديدة لـ"آبي أحمد" عن حصة مصر من المياه

04 مايو 2018 - 01:02 ص

قال آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، يوم الخميس، في الخرطوم، إن سدا مثيرا للجدل تبنيه بلاده على نهر النيل "لن يلحق ضررا" بحصة مصر، التي تعبر عن قلقها حيال مضاعفات هذا المشروع.



والمباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه إثيوبيا متعثرة منذ أشهر، في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل.



وقال أحمد للصحفيين، في بيان مشترك مع الرئيس السوداني عمر البشير، بعد اجتماعين معه خلال زيارة استمرت يومين، هي الأولى للسودان بعد توليه منصبه: "لا نرغب في إلحاق الضرر بمصر".



وأضاف: "من وجهة نظرنا، فإن المشروع مفيد للدول الثلاث الأمر الأكثر أهمية هو تقليل إضراره وهذا ما نعمل عليه بكل مسئولية".



من جهته، جدد البشير دعم الخرطوم بناء السد قائلا: "نحن ندعم السد تماما منذ أن كان فكرة".

