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السفير الفرنسي في تونس يرقص بـ"الجبة"

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السفير الفرنسي في تونس
السفير الفرنسي في تونس

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نشرت وسائل إعلام تونسية مقطع فيديو، يظهر السفير الفرنسي أوليفيه بوافر، مرتديا "الجبة" التقليدية، ويرقص على أنغام آلة "المزود" الموسيقية الشهيرة في تونس.

 وقال موقع "أنباء تونس"، إن رقصة بوافر رفقة شبان وشابات تونسيين جاءت خلال مشاركته في نشاطات ثقافية في مدينة المرسى الساحلية، شمالي البلاد، الثلاثاء الماضي.

 وكتب السفير الفرنسي، على صفحته عبر "فيسبوك"، إن لا شيء أفضل من تناول "الكسكسي"، والفواكه المجففة، والتمر، في المرسى.

 ودائما ما يثير بوافر جدلا بنشاطاته الاجتماعية في تونس، إذ يطالب مواطنون من السلطات تحجيم دوره، وعدم السماح له بالتدخل في الحياة العامة.

 يشار إلى أن أوليفيه بوافر هو أديب ومثقف فرنسي شهير، شغل مناصب عديدة، إذ تولى رئاسة المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، وأعاد فتح المعهد الفرنسي في براغ، ثمّ تولّى الإشراف على المعهد الفرنسي في المملكة المتحدة، وشغل منصب مستشار ثقافي لدى سفارة فرنسا بلندن. 

وانضم بوافر إلى وزارة الخارجية الفرنسية بصفة وزير مفوض، بعد تعيينه مديرا عاما للثقافة الفرنسية في صيف 2010


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