» محققون يتنصتون على مكالمات محامي ترامب

قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إن محققين فيدراليين (لم تسمهم)، تنصتوا على مكالمات مايكل كوهين، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وذكر تقرير للشبكة، مساء أمس الخميس، أنه تم التنصت على الأقل على مكالمة واحدة بين كوهين والبيت الأبيض.

ونقلت الشبكة عن مصادر (لم تذكرها)، قولها إن المحققين تنصتوا على الخطوط الهاتفية لمايكل كوهين لفترة طويلة، في وقت لا يزال المحامي الشخصي لترامب قيد التحقيق بخصوص سداده لمبالغ مالية لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، على إثر علاقة غرامية محتملة مع ترامب.

وأضافت الشبكة أنه ليس معروفا المدة التي تم خلالها التنصت على كوهين، لكن الواقعة كانت خلال الأسابيع التي سبقت اقتحام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكاتب المحامي الشخصي لترامب بداية أبريل/ نيسان الماضي.

في مقابل ذلك، رفض متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة نيويورك التعليق على موضوع التنصت، وفق "إن بي سي"، التي لم تذكر اسم المتحدث.

وفي وقت سابق، اعترف ترامب في تغريدة على "تويتر" بأنه سدد مبلغ 130 ألف دولار دفعها محاميه مايكل كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في العام 2016، بغية عدم إفشاء أسرار الرئيس الأمريكي.