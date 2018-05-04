"الجبلاية" يوافق على هذا الطلب لـ"صلاح"

04 مايو 2018 - 09:19 ص

طالب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، اتحاد الكرة "الجبلاية" بالموافقة على اصطحاب روبن بونس أخصائي العلاج الطبيعي في فريق ليفربول، معه خلال تواجده بمونديال روسيا 2018.

بدوره وافق مجلس إدارة "الجبلاية" على طلب "صلاح" جاء ذلك بعد طلب صلاح استقدام أخصائي العلاج الطبيعي الذي يعد الأفضل في أوروبا حاليا لمساعدته على مواجهة ضغط المباريات في المونديال وطول رحلات السفر والتنقل في المدن الروسية خلال المونديال إذ سيخوض منتخب الفراعنة مبارياته الثلاثة في 3 مدن مختلفة.

تنطلق بطولة كأس العالم فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو، إذ يبدأ الفراعنة مبارياتهم بمواجهة الأوروجواى يوم 15 يونيو ثم روسيا يوم 19 والسعودية يوم 25 من نفس الشهر.