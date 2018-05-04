» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 39 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 4 مايو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشمالية الشرقية نهارا لطيف ليلا.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس كما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية قد تمتد لمحافظات الدلتا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

وسط الدلتا 25 39

الإسكندرية 22 26

بلطيم 22 32

مطروح 20 25

السلوم 17 24

سيوة 21 30

بورسعيد 24 30

دمياط 22 30

العريش 20 36

رفح 19 34

الاإسماعيلية 24 40

السويس 24 40

رأس سدر 24 32

نخل 19 39

نويبع 23 34

طابا 22 34

كاترين 11 25

الطور 25 35

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 24 33

مرسى علم 25 33

الفيوم 23 39

بنى سويف 23 39

المنيا 25 38

أسيوط 26 39

سوهاج 27 40

قنا 26 40

الأقصر 26 42

أسوان 27 44

أبوسمبل 25 44

الوادي الجديد 23 45

شلاتين 25 34

أبو رماد 24 33

راس حدربة 25 33

حلايب 26 33?


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