» فريق عمل "صاحبة السعادة" يبكيها على الهواء

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بكاء

إسعاد يونس

صاحبة السعادة

تمالكت النجمة الكبيرة إسعاد يونس، دموعها بسبب مفاجأة فريق العمل لها، حيث أحضروا لها قالب "كعك" خلال تسجيل إحدى الحلقات، ووضعوا عليه "لوجو" البرنامج، احتفالًا بعيد ميلادها.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "صاحبة السعادة" على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو للحظة احتفال فريق عمل البرنامج بعيد ميلاد الفنانة إسعاد يونس.

وعلقت "يونس"، على هذه المفاجأة، قائلةً: "مش عارفة أقولكوا أيه، المكياج باظ، الحمد لله يارب، أشكرك عليهم واحد واحد، ديه نعمة كبيرة من ربنا".

شاهد الفيديو..

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