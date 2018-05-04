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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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مرور العاصمة: سيولة مرورية على كل محاور القاهرة
مرور العاصمة: سيولة مرورية على كل محاور القاهرة

أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

حركة السيارات

المعادى

سيولة مرورية

الخدمات المرورية

شوارع القاهرة

سادت حالة من السيولة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وانتظمت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

وشهد كوبرى أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية، سيولة فى حركة سير السيارات، مع تكثيف تواجد الخدمات الأمنية.



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