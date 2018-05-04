إصابة 12 شخصًا في مشاجرتين بين العائلات ببني سويف

أصيب 12 شخصًا في مشاجرتين بين 4 عائلات بقريتي البرانقة التابعة لمركز ببا والصعايدة التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مدير مستشفى ببا المركزى، يفيد باستقبال 8 مصابين فى مشاجرة بقرية البرانقة.
انتقل النقيب محمد الفقى، معاون مباحث مركز شرطة ببا، إلى محل الواقعة على رأس قوة أمنية مكبرة للفصل بين العائلتين، وضبط طرفى المشاجرة لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
والمصابون هم: "هانى محمد" 35 سنة، مصابا بنزيف داخلى، وتم تحويله لمستشفى بنى سويف الجامعى، "محمود شعبان" 20 سنة، مصابا بجرح بالرأس، "احمد شعبان" 23 سنة، مصابا بجرح بالصدر، "سيد محمود" 22 سنة مصابا بجرح بالصدر، "هاشم محمد" 30 سنة، مصابا بجرح بالذراع، "محمد محمود"، مصابا بجرح بالوجه، "شعبان محمود" 45 سنة، مصابا بجرح بالبطن، "محمد سيد" 47 سنة، مصابا بجرح بالبطن، تم تقديم الاسعافات الأولية للمصابين تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل الوزارة.
كما تلقى اللواء ممدوح أبو زيد مدير ادارة البحث الجنائى، إخطارًا من مركز شرطة سمسطا بنشوب مشاجرة بعزبة الصعايدة دائرة المركز نتج عنها إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الجامعة وهم رجب جابر 27 سنة جروح بسيطة (خروج)، شعبان معتمد 42 سنة جرح متهتك بالرأس وكسر بالأنف ، حمدى أحمد 45 جروح متفرقة بالرأس ، راضى أحمد جرح وكسر بالجمجمة
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.