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أمن الجيزة يشن حملات مكبرة تستهدف بؤرًا إجرامية

قضايا وحوادث

حملات امنية
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أحمد الشربينى

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الجيزة

حملات امنية

الخارجين علي القانون

اللحوم والدواجن

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عدة حملات عدة بؤر إجرامية خلال حملة شنتها لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، أسفرت عن تنفيذ 265 حكمًا قضائيًا، وضبط 83 قضية سلاح نارى ومواد مخدرة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 97 قضية تموينية، تم خلالها ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، قبل ترويجها بالأسواق، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت بدون ترخيص، وتنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتحرير 450 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق بالطريق الدائرى، ومنطقة فيصل، ومدينة السادس من أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، وعدة مناطق أخرى بأنحاء المحافظة.


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