تجديد حبس "إمبراطور الترامادول" بالمرج

شيماء السيد
قررت نيابة المرج، حبس المتهم "حسن. ع" الشهير بـ"إمبراطور الترامادول"، لاتجاره في المواد المخدرة.
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا بأن "حسن.ع.م" 35 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 28754 لسنة 2015 جنايات المرج "مخدرات"، يزاول نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لتجارته غير المشروعة .
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن النقيب حسام رضا متولى الضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبطه وبحوزته 7400 قرص ترامادول المخدر، ومبلغ مالى 19300 جنيه، وهاتف محمول .
وبمواجهته اعترف بالواقعة حرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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