تجديد حبس "إمبراطور الترامادول" بالمرج

04 مايو 2018 - 11:09 ص

قررت نيابة المرج، حبس المتهم "حسن. ع" الشهير بـ"إمبراطور الترامادول"، لاتجاره في المواد المخدرة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا بأن "حسن.ع.م" 35 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 28754 لسنة 2015 جنايات المرج "مخدرات"، يزاول نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لتجارته غير المشروعة .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن النقيب حسام رضا متولى الضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبطه وبحوزته 7400 قرص ترامادول المخدر، ومبلغ مالى 19300 جنيه، وهاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بالواقعة حرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



