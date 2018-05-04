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أهالي كرداسة يضبطون عاملًا خطف طفلة

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كرداسة

مرض نفسي

قرية أبو رواش بكرداسة

تمكن أهالى قرية أبو رواش بكرداسة، من القبض على شاب للاشتباه به فى محاولة خطف طفلة، وتبين معاناته من مرض نفسي.

وردت معلومات لمركز شرطة كرداسة يفيد بضبط أحد الأشخاص بقرية أبو رواش، للاشتباه به فى محاولة خطف طفلة.

وذكر عدد من أهالى المنطقة، أنهم اشتبهوا به بعد مشاهدته بصحبة طفلة من سكان القرية، فتحفظوا عليه، ثم سلموه إلى مركز الشرطة، وعقب القبض عليه ذكر أحد سكان القرية أن المشتبه به يعانى من مرض نفسى، ويقيم بمحافظة بنى سويف، وأنه حضر إلى القرية للعمل لدى صاحب مخبز.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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