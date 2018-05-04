» "الخارجية" توضح حقيقة إرسال قوات إلى سوريا

04 مايو 2018 - 11:23 ص

نفي المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إرسال مصر قوات إلى سوريا، لافتًا إلى أنه لا يمكن إرسال أي قوات خارج الأراضي المصرية، إلا وفقًا للضوابط الدستورية والآليات الدستورية.

وأوضح "أبوزيد"، أن تصريحات وزير الخارجية، سامح شكرى، خلال ندوة الأهرام يوم الأربعاء 2 مايو الماضي، والتي أشار فيها إلى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد؛ جاء ردًا على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية، بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا.

وأضاف أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقًا لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أن "شكرى" كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأى شكل من الأشكال على مصر.



