» "ساويرس": "يا بخت سعيد بسعيدة"

04 مايو 2018 - 11:26 ص

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على الاتفاق الذي دار بين إثيوبيا وإسرائيل في بعض المجالات كالزراعة والصحة والطاقة والتعليم.

وقال "ساويرس"، علي حسابه عبر "تويتر"، "يا بخت سعيد بسعيدة".

وكانت إثيوبيا وقعت مع وإسرائيل اتفاقية بالأمس، في مجالات الزراعة والتجارة والصحة والتعليم والطاقة، في زيارة أجراها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ووفد مرافق له إلى أديس أبابا.

في الوقت الذي ذكرت فيه الصحف الإسرائيلية، أن التوقيع جاء خلال منتدى رجال الأعمال الإثيوبيين والإسرائيليين المنعقد في أديس أبابا، تزامنًا مع ختام زيارة "ريفلين" للبلاد.

وتفاعل نشطاء مع "ساويرس" فقال ناشط "طيب ما انتو موقعين 100 اتفاقية مع إسرائيل!!".

فيما رد "ساويرس" بقوله، "أيوه بس إحنا لا بنقطع الميه على حد ولا بنهدد حد".

وعلق آخر قائلًا، "موضوع السد في الأساس فكرة إسرائيلية وكلام أن السد علشان التنمية كلام فاضي لا يمكن لهذا السد أن يخلق تنمية في بلد مثل إثيوبيا فيها أكثر من 120 مليون واغلبهم تحت خط الفقر، السد من أجل الضغط على مصر فقط".