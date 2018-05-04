  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:37 م
بحث متقدم
القرضاوي

معركة فيسبوكية للجماعة الإسلامية بسبب ذكريات القرضاوي

سيارة اسعاف

3 مصابين في انهيار عقار بالإسكندرية

الأهلي

موعد لقاء "الأهلي" و"الترجي" والقنوات الناقلة

يوسف ندا

قيادي إخواني : هذه كوارث وأخطاء " يوسف ندا"

كريستيان جروس مديرًا فنيًا للأهلي

هروب المدرب الجديد للزمالك

الدولار

سعر الدولار في السوق السوداء

محمد صلاح

"الجبلاية" يوافق على هذا الطلب لـ"صلاح"

توقف "تويتر" في بعض دول العالم

"تويتر" تحذر مستخدميها من هذا الأمر الخطير

سد النهضة

وكيل المخابرات يكشف معلومة خطيرة عن سد النهضة

جماعة الإخوان (أرشيفية)

المخابرات البريطانية هى الصديق الوفي لـ"الإخوان"

الإفتاء: "اللي مبيصليش التراويح ليس عليه وزر"

آخر الأخبار

الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء
الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أغرب تعليق لـ"أديب" بشأن فوز الزمالك

#

"مش اللي يعمل مصيبة يلبسها للحوت الأزرق"

#

انتشار مرض قاتل ليس له علاج

#

"حمزاوي" تضامنًا مع "أبوالفتوح": السياسة ليست جريمة

الإفتاء

النهار

التراويح

القرموطي

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدد الركعات في صلاة التراويح أمر به خلاف، ويمكن أن تُصلى 20 ركعة، ويمكن أن تُصلى 8، ويمكن 36 ركعة.

وأضاف "عبدالسميع"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن من يصلي 8 أو 20 أو 36 صلاته مقبولة.

وسأله مقدم البرنامج: "لو مصليناش التراويح"، فرد: "ولا أي حاجة يا أفندم.. هذه سنة من يصليها يأخذ ثواب، ومن لا يصليها ليس عليه وزر".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. كارثة جديدة عن "الحوت الأزرق"
» اعتقال فلسطيني وإطلاق الغاز المسيل للدموع بقطاع غزة
» "التخطيط" تزف بشرى سارة للمواطنين
» بالفيديو..السماء تمطر أسماكا في إيران
» بالصور.. القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدارسين الوافدين
» "ساويرس": "يا بخت سعيد بسعيدة"
» "الخارجية" توضح حقيقة إرسال قوات إلى سوريا
» "الباز" يفتح النار على وزير التربية والتعليم
» تصريح صادم لمحافظ الإسماعيلية عن التسعيرة الجبرية
» فريق عمل "صاحبة السعادة" يبكيها على الهواء
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 39 درجة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك