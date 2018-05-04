الإفتاء: "اللي مبيصليش التراويح ليس عليه وزر"

04 مايو 2018 - 11:37 ص

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدد الركعات في صلاة التراويح أمر به خلاف، ويمكن أن تُصلى 20 ركعة، ويمكن أن تُصلى 8، ويمكن 36 ركعة.

وأضاف "عبدالسميع"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن من يصلي 8 أو 20 أو 36 صلاته مقبولة.

وسأله مقدم البرنامج: "لو مصليناش التراويح"، فرد: "ولا أي حاجة يا أفندم.. هذه سنة من يصليها يأخذ ثواب، ومن لا يصليها ليس عليه وزر".



