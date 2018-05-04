  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:36 م
بحث متقدم
القرضاوي

معركة فيسبوكية للجماعة الإسلامية بسبب ذكريات القرضاوي

سيارة اسعاف

3 مصابين في انهيار عقار بالإسكندرية

الأهلي

موعد لقاء "الأهلي" و"الترجي" والقنوات الناقلة

يوسف ندا

قيادي إخواني : هذه كوارث وأخطاء " يوسف ندا"

كريستيان جروس مديرًا فنيًا للأهلي

هروب المدرب الجديد للزمالك

الدولار

سعر الدولار في السوق السوداء

محمد صلاح

"الجبلاية" يوافق على هذا الطلب لـ"صلاح"

توقف "تويتر" في بعض دول العالم

"تويتر" تحذر مستخدميها من هذا الأمر الخطير

سد النهضة

وكيل المخابرات يكشف معلومة خطيرة عن سد النهضة

جماعة الإخوان (أرشيفية)

المخابرات البريطانية هى الصديق الوفي لـ"الإخوان"

هروب المدرب الجديد للزمالك

الرياضة

كريستيان جروس مديرًا فنيًا للأهلي
كريستيان جروس مديرًا فنيًا للأهلي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

نقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب إلى القدس

#

وفاة المدرب السابق للزمالك

#

إيهاب جلال يحصل على مليون و20 ألف جنيه من الزمالك

#

"منصور" يكشف معلومة هامة عن مدرب الزمالك الجديد

مدرب

الزمالك

كأس مصر

جروس

فشل مسئولو نادي الزمالك في الوصول إلى السويسري كريستيان جروس المقرر حضوره إلى القاهرة صباح اليوم لتولي قيادة الفريق.

وأغلق "جروس" هاتفه المحمول ولم يتمكن المسئولون بالنادي من الوصول إليه لتأكيد موعد حضوره بحسب المتفق بينهما.

وكان من المفترض أن يصل المدرب إلى القاهرة لوضع الرتوش النهائية على العقد بجانب مراقبة الفريق في مشواره المتبقي بكأس مصر.

وسبق وحضر المدرب إلى الجونة واتفق مسئولو الزمالك على كل التفاصيل.

ويتولى تدريب الفريق حاليًا، خالد جلال، لاعب الزمالك السابق، واستطاع تحقيق الفوز على الأهلي في القمة 116 بهدفين مقابل هدف، والإنتاج الحربي في ربع نهائي كأس مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. كارثة جديدة عن "الحوت الأزرق"
» اعتقال فلسطيني وإطلاق الغاز المسيل للدموع بقطاع غزة
» "التخطيط" تزف بشرى سارة للمواطنين
» بالفيديو..السماء تمطر أسماكا في إيران
» بالصور.. القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدارسين الوافدين
» "ساويرس": "يا بخت سعيد بسعيدة"
» "الخارجية" توضح حقيقة إرسال قوات إلى سوريا
» "الباز" يفتح النار على وزير التربية والتعليم
» تصريح صادم لمحافظ الإسماعيلية عن التسعيرة الجبرية
» فريق عمل "صاحبة السعادة" يبكيها على الهواء
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 39 درجة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك