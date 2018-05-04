هروب المدرب الجديد للزمالك

04 مايو 2018 - 11:40 ص

فشل مسئولو نادي الزمالك في الوصول إلى السويسري كريستيان جروس المقرر حضوره إلى القاهرة صباح اليوم لتولي قيادة الفريق.

وأغلق "جروس" هاتفه المحمول ولم يتمكن المسئولون بالنادي من الوصول إليه لتأكيد موعد حضوره بحسب المتفق بينهما.

وكان من المفترض أن يصل المدرب إلى القاهرة لوضع الرتوش النهائية على العقد بجانب مراقبة الفريق في مشواره المتبقي بكأس مصر.

وسبق وحضر المدرب إلى الجونة واتفق مسئولو الزمالك على كل التفاصيل.

ويتولى تدريب الفريق حاليًا، خالد جلال، لاعب الزمالك السابق، واستطاع تحقيق الفوز على الأهلي في القمة 116 بهدفين مقابل هدف، والإنتاج الحربي في ربع نهائي كأس مصر.