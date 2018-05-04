قيادي إخواني : هذه كوارث وأخطاء " يوسف ندا"

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يوسف ندا
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قيادي إخواني

يوسف ندا

محيي الدين عيسي

كوارث الحوارة

استنكر القيادي الإخواني والبرلماني السابق محيي الدين عيسي تصريحات يوسف ندا  المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين،في حواره مع  قناة الجزيرة مباشر ، حيث وصف تصريحاته بـ" كوارث حوار الأستاذ يوسف ندا ومذيع يورط من يحاوره".

وأضاف عيسي علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن قدر الإخوان فى هذه الفترة العصيبة أن يمثلهم إعلاميا وتنظيميا ، ممن قارب الثمانين من العمر أو تجاوزها.

وأكد أنه شعر بالشفقة الممزوجة بالغضب وأنا أستمع إلى حوار ندا مع  مذيع الجزيرة ، حيث  أصبح عندى قناعة منذ حوار أبو الفتوح أنه يتعمد توريط الضيف من أجل سبق إعلامى أو مأرب أخرى ، بحسب وصفه.

وتابع في حديثه : قابلت ندا  عدة مرات فى أوائل التسعينات من القرن الماضى فى مدينة ميونيخ فى ألمانيا وقتها لم يكن عمره قد تجاوز الستين وأعجبتنى شخصيته ، فلديه عقلية اقتصادية جبارة وعلاقات دولية متشعبة أهّلته أن يكون مفوض العلاقات الخارجية فى الإخوان ، لكنني أشفقت على الرجل وعتبت عليه وعلى من سمح له بالظهور إعلاميا ، وكأن الإخوان قد عقمت أن يمثلها فى الظهور الإعلامى من هم فى الستينات فضلا من أن يكون من الشباب.

وأشار إلي أن ندا هو "بالونة الإخوان" ، الذين دائما إن أرادوا طرح فكرة أو مبادرة أوكلوها إليه فيقولها فإن وجدت ترحيبا نسبت إلى الجماعة وإن كان رفضا فهو أمر شخصى.

وأكد أنه  خلال تعامله مع الجماعة أن طرحا مثل تنازل مرسى ( بالمناسبة أنا أؤيده ) يستحيل أن يكون طرحا يمثل فقط مفوض العلاقات الدولية.

كما أن هناك مغالطة شكلية حول تصريحه ندا بحواره لمؤسس الجماعة " حسن البنا" ، لافتا إلي أن  ندا عمره 78 أى مواليد عام 1940 و"حسن البنا" اغتيل عام  1949 ثم يقول الاستاذ ندا أنه حاور البنا فهل كان الحوار وعمره 9 سنوات بالتأكيد ممكن!

كما تساءل : لا أعلم من أين أتى الأستاذ ندا أن عدد الإخوان هو 100 مليون ، وإن كل ثقب فى العالم يوجد فيه موحد بالله ومنتظم بالإخوان ، فأين شباب بل رجال الجماعة هل لا يوجد فيها من يحسن الحديث ويفهم ألاعيب الإعلام فلا يتورط ويورط غيره.

وأعرب عيسي عن أسفه أن تكون الجماعة تنفى شبابها بعد أن كانت تقول أنها تنفى خبثها ، ولله الأمر من قبل ومن بعد.


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