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تفاصيل المؤتمر السنوي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد

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القوات المسلحة
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افتتاح المؤتمر السنوي للأمراض المتوطنة والكبد بطب الفيوم

القوات المسلحة

الكبد

الجهاز الهضمي

المناظير

التوصيات الطبية

نظمت القوات المسلحة فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض الجهاز الهضمى والكبد، بمشاركة الأكاديمية الطبية العسكرية وبالتعاون مع جمعية مستقبل الجهاز الهضمي والكبد والمناظير والذي يستمر حتى 5 مايو الجاري.

وناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام العديد من الفعاليات تتضمن الجلسات العلمية وورش العمل وعدد من الأوراق البحثية والمحاضرات حول الأساليب العلمية الحديثة فى مجال علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد وآخر المستجدات والأبحاث العلمية والتوصيات الطبية فى هذا المجال.

بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب أشرف ذكى رئيس المؤتمر استعرض خلالها الأنشطة العلمية والفعاليات المختلفة التى يشهدها المؤتمر الذي يعد أحد أهم المؤتمرات على أجندة الملتقيات الطبية الدولية ، فضلاً عن كونه ملتقى لكبرى المؤسسات الطبية والشركات العالمية العاملة فى هذا المجال لعرض أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.

وأكد اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء الشعب المصري ، والمساهمة بإمكاناتها العلمية والبحثية الموجودة بالأكاديمية الطبية العسكرية في الانفتاح على كبرى المراكز الطبية والبحثية في العالم ونقل وتبادل الخبرات للأطباء والوقوف على أحدث ما وصلت إليه مجالات الطب الحديث فى كافة التخصصات.

من جانبه أشاد رئيس جمعية مستقبل الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالتعاون الناجح بين الجمعية وأقسام الجهاز الهضمي والكبد بمستشفيات القوات المسلحة والجامعات بالإعداد والتجهيز للمؤتمر الذي يمثل إضافة قوية للتواصل ومناقشة ما وصل إليه العلم الحديث فى علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد وعرض لأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المستخدمة فى هذا المجال.

ويشهد المؤتمر مناظرة عدد من الحالات ونقلها عبر شبكة الفيديو كونفرانس ، وكذا عقد دورة تدريبية لعدد من شباب الأطباء تتناول الأساليب الحديثة فى علاج أمراض الجهاز الهضمي وفقاً لأحدث ما وصلت إليه الأبحاث والطرق العالمية فى هذا المجال.

حضر وقائع الجلسة الافتتاحية مدير الأكاديمية الطبية العسكرية وعدد من أطباء واستشاري الجهاز الهضمي والكبد بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية ونخبة من الخبراء العالميين وطلبة كلية طب القوات المسلحة .
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