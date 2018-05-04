"أبو شقة" يطالب باستغلال الثروة السمكية في دعم الاقتصاد

04 مايو 2018 - 12:02 م

طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة المصرية بتنفيذ فكرة اقتصادية أطلق عليه المشروع القومى للثروة السمكية في مصر، مؤكدًا أنها ستدعم الاقتصاد وتزيد من الدخل القومي للدولة عن طريق الاستغلال التام لكل مصادر إنتاج الأسماك.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مقاله الذي نشر بـ"الوفد" تحت عنوان "دور الأسماك في الاقتصاد"، أن هناك صناعات كثيرة تقوم على الثروة السمكية، أبرزها إقامة مصانع التجفيف وصناعة المعلبات مثل التونة والسردين وخلافها وهذا يقتضى بالضرورة إتاحة فرص عمل كثيرة تجذب إليها الكثير من الشباب المتعطل عن العمل ولا يجد فرصة عمل وبالتالى فإن الأمر يساعد على تشغيل الكثيرين ويوفر أبواب رزق للكثيرين .

ومضى رئيس حزب الوفد مرددًا: "الثروة السمكية لابد أن تلعب دوراً مهماً فى الاقتصاد ولا يجب أبداً أن نهمل أو نتجاهل هذه الثروة، بل يجب أن نوليها الاهتمام الكبير والبالغ حتى تكون أكثر تأثيراً فى الاقتصاد، بما تقوم به من فتح آفاق أوسع أمام فرص التشغيل، وكلنا يعلم أن الأسماك هى البديل للبروتين الحيوانى والدواجن.. إن قلة الإنتاح السمكى لا مبرر لها على الاطلاق أمام وجود مسطحات مائية وفيرة وأمام وجود خبرات علمية كثيرة متخصصة فى هذا الصدد".



