» "التخطيط" تزف بشرى سارة للمواطنين

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الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

إيمان هاني

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هالة السعيد

وزيرة التخطيط

مصر الأولي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنشاء مراكز خدمات للمواطنين يكون التعامل خلالها بالهواتف المحمولة، قائلة: "إن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين هو هدف الدولة بأكملها".

وأضافت "السعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أنهم انتهوا بالفعل من تأسيس مراكز خدمات المواطنين في بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، حيث تهتم تلك المراكز بإنجاز طلبات المواطنين فيما يتعلق بالمحليات.

وأوضحت أنهم أطلقوا 8 خدمات على الهاتف المحمول الأندرويد في السويس والإسماعيلية، منهم معاينة عقار آيل للسقوط، تجديد رخصة تشغيل محل صناعي وتجاري، طلب إنشاء اتحاد شاغلين.

وأكدت أن الهدف من هذا التطبيق هو تقليل الفساد، موضحة أن كل 3 أشهر سيتم ضم مجموعة جديدة من المحافظات.

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