» اعتقال فلسطيني وإطلاق الغاز المسيل للدموع بقطاع غزة

04 مايو 2018 - 12:49 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل فلسطيني بعد تسلله عبر السياج الفاصل داخل الأراضي المحتلة شمالي قطاع غزة.

وقال موقع "والا" العبري: إن فلسطينياً تسلل عبر السياج الفاصل شمالي القطاع قبل اعتقاله عبر قوة عسكرية واقتياده للتحقيق.

وارتفعت وتيرة تسلل شبان من القطاع المحاصر من 11 عاماً إلى الأراضي المحتلة خلال الفترة الماضية، وقال جيش الاحتلال إنه ينظر ببالغ الخطورة لهذه الحوادث، لاسيما مع وصول بعضهم إلى قواعد عسكرية إسرائيلية.

وفي سياق أخر قام جنود الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية بعد صلاة الجمعة تجاه محتجين فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل فى إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مدة طويلة وقتل خلالها 43 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ الثلاثين من مارس.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين عند المخيمات المقامة بالقرب من السياج الحدودى الممتد مسافة 40 كيلومترا وهى المنطقة التى تشهد الاحتجاجات التى يطلق عليها الفلسطينيون اسم "مسيرة العودة الكبرى".



