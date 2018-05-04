» بالفيديو..السماء تمطر أسماكا في إيران

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السماء تمطر أسماك في إيران
السماء تمطر أسماك في إيران

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إيران

محافظة أصفهان

اسماك

السماء

تمطر

انتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي يظهر هطول أمطار في محافظة أصفهان الإيرانية، محملة بأعداد كبيرة من السمك.

ووفقا لشهود عيان فإن السمك الذي سقط من السماء لم يكن كبيرا نسبيا، وفقا لما نقله موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "روسيسكي ديالوغ".

وبحسب ما قاله العلماء، فإن ظاهرة المطر السمكي تعد واحدة من الظواهر الغامضة التي ليس لها تفسير منطقي إلى الآن.

 ورجح الوسط العلمي أن إعصارا حمل السمك من البرك القريبة ونقله إلى مكان آخر.

يذكر أن هذه الظاهرة تكررت في المكسيك في سبتمبر من العام الماضي ، حيث ذكر مسئولو الدفاع المدني في شمال شرقي المكسيك أن مطرا خفيفا هطل في البلاد وكان مصحوبا بأسماك صغيرة تسقط من السماء.

وفي بيان مقتضب للدفاع المدني في ولاية تاماوليباس وقتها أكد أن الأمطار في مدينة تامبيكو الساحلية اشتملت على أسماك.

شاهد الفيديو:

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