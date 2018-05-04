تزف بشرى للعاملين في الدولة بشأن الرواتب

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أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف الرواتب والأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2018 حيث يتم صرف رواتب وأجور شهر يونيو يوم الأربعاء 13 يونيو 2018، ورواتب شهر يوليو يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 ورواتب شهر أغسطس يوم الخميس 16 أغسطس 2018 ورواتب شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر 2018،  وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2017/2018 وقرب حلول المناسبات الرسمية للدولة.

وأشار عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن الكتاب الدورى تضمن ضرورة مراعاة خصم ما قد يصرف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

وتطالب وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.



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