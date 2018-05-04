السبت.. إعادة محاكمة 18 متهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"

04 مايو 2018 - 01:57 م

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 18 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار سامح داوود وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ18 وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو و أُسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.



