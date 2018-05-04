5 نصائح لنجاح "النحت الرباعي" بجسمك

04 مايو 2018 - 02:17 م

كشف الدكتور إبراهيم كامل استشاري جراحات التجميل والليزر بكلية الطب جامعة عين شمس، عن أن فترة النقاهة التي تأتي بعد إجراء عمليات النحت الرباعي تعد قصيرة ويمكن ممارسة الحياة الطبيعية مباشرة، من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة.

وأضاف كامل بإن جميع التقنيات المستخدمة لنحت الجسم آمنة إلى حد كبير ولا تسبب المضاعفات إلا نادرًا، كما أن النتائج رائعة وسريعة، وتظهر عضلات البطن، والتي تستلزم عدد من الخطوات لتسريع ظهور النتائج ومنها استخدام كريمات لتخفيف تورمات مابعد الجراحة، بالإضافة إلى التخلص من الكورسية أو المشد بعد إجراء العميلة.

وتابع بأن كمادات المياه الباردة من الأمور البسيطة التي تعجل من عملية الاستشفاء بعد العملية، مع ضرورة الإلتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، مضيفا " لا يرغب الكثير في الإرتداد لما قبل النحت الرباعي نظراً لمشاكل السمنة التي ستلاحق تلك المناطق التي تم إبراز أشكالها الجمالية من خلال " النحت الرباعي".