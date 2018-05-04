9 نقاط هزت عرش "مبارك"

04 مايو 2018 - 02:23 م

يحتفل اليوم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعيد ميلاده الـ"90"، ومعها ترصد "المصريون" أبرز 10 نقاط طوال حياته قادته من السلطة للسجن، ومن ثم العودة مرة أخرى لحياته الطبيعية.

"صراعه بسبب منصور حسن"

نشر الكثير عن حقبة الرئيس مبارك، ومن أبرزها الكاتب صلاح منتصر، والذي قال في كتابه، "الصعود والسقوط.. من المنصة إلى المحكمة"، أن مشكلة مبارك إبان فترة تعيينه نائبًا للرئيس السادات، تتمثل في وجود وزير الإعلام الأسبق "منصور حسن"، والذى كان يتمتع بصلاحيات كبرى، لأنه كان يشغل وزيرا للدولة لشئون رئاسة الجمهورية، وكاد مبارك أن يستقيل بسبب ذلك.

حادث المنصة

كان مبارك محور اهتمام الكثير عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خاصة بعد الإشارة إليه في الضلوع في حادث المنصة الشهير، وهو ما جعل الجميع في حيرة، نظرًا لأن الكثير ممن كانوا متواجدين في المنصة من سياسيين لم يتم أخذ شهادتهم أثناء سير التحقيق علي رأسهم المشير أبو غزالة.

انتفاضة الأمن المركزي 1986

أحد أبرز الأزمات التي نالت من "مبارك" بعد توليه رئاسة الجمهورية، حيث خرج الآلاف من مجندي الأمن المركزي في معسكر الجيزة على طريق الإسكندرية الصحراوي، بعد تسريب شائعات بينهم بوجود قرار سري بمد سنوات الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات، الأمر الذي رفضه المجندون وخرجوا إلى منطقة أهرامات الجيزة حتى تطورت الأوضاع ووصلت الاعتراضات إلى المحافظات، وتم حظر إعلان وتم اعتقال عددًا من أفراد الأمن المركزي، وأقيل اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية وتم تحسين أحوال المجندين.

حرب الخليج

علق "مبارك" عن طلق الحرب بعبارة أثناء مؤتمر صحفي قال فيه "أصبت بشلل في تفكيري"، بسبب تصرفات صدام حسين، وقد سعى مبارك بشكل كبير في حل الأزمة بين العراق والكويت، ولكن بلا جدوى.

سقوط الطائرة المصرية في أمريكا

حادث الـ"الرحلة 990"، والتي كانت في أكتوبر عام 1999، وكان على متن الطائرة قرابة 217 شخصًا، إلا أن الطائرة وبشكل مفاجئ تحطمت قبالة الشواطئ الأمريكية ولم يكشف بعد عن المتورطين في تلك الواقعة، في الوقت الذي اتهمت فيه هيئة السلامة الأمريكية وقتها مساعد الطيار "جميل البطوطي" بتعمد إسقاط الطائرة لأنه كان ينوي الانتحار، إلا أنه وفقًا لشهادة أحد الطيارين الألمان، أكدوا أنهم شاهدوا جسمًا غريبًا يمر بالقرب من الطائرة قبل وقوع الكارثة بثواني.

غرق عبارة السلام 98

حدث حريق في محرك السفينة، وانتشر بسرعة في أرجائها، الأمر الذي أدى لاستخدام مضخات التي تقوم بسحب المياه، والتي تفاجئوا بأنها لا تعمل، حتى اختل توازن السفينة بسبب تجمع مياه المكافحة على جانب واحد ما ساهم في انقلابها.

وكان على متنها 1415 شخصًا معظمهم مواطنون مصريون عائدون لقضاء فترة إجازتهم من السعودية إلى مصر، وعدد من بينهم عائد بعد قضاء مناسك العمرة.

وفاة حفيده

كان لوفاة حفيده ونجل علاء مبارك، أثر قوي على حالة الرئيس الأسبق، وقت أن تم الإعلان الوفاة بسبب فيروس نادر جدًا، وتوفي الطفل الصغير وهو يلعب في حديقة منزله على الفرس، في الوقت الذي أنتشر فيه الجدل حول صحته، حيث قيل أنة أصيب بفيروس نادر جدًا يصيب واحدا من كل مليون شخص".

ثورة يناير

في 11 فبراير، وبعد 18 يومًا من اندلاع ثورة يناير 2011، خرج اللواء الراحل عمر سليمان لإعلان تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية، وتكليف القوات المسلحة بقيادة شؤون البلاد، وكانت أخر خطاب للرئيس الأسبق مبارك قبل إعلان التنحي بثلاثة أيام تقريبًا، وكان قد خرج وتحدث للمواطنين المصريين بأنه لم يكن ينتوي الترشح بالأساس لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أنه الوطن باقٍ والأشخاص زائلون مهما حدث.

محاكمة القرن

عرفت محاكمة الرئيس الأسبق بـ"محاكمة القرن"، حيث قبض عليه ومعه نجليه، ووزير داخليته، وتم الحكم عليه بالمؤبد، بعد اتهامه بقتل المتظاهرين، إلا أن بعد الطعن أكثر من مرة قضى مبارك 5 سنوات داخل السجون المصرية، قبل أن يتم الإفراج عنه ونجليه مع استمرار حبس حبيب العادلي على خلفية قضايا أخرى.



