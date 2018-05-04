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النواب يوافق على إنشاء كلية العلوم الصحراوية بجامعة المنيا

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النواب

جامعة المنيا

اقامة كلية

علوم صحراوية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على إنشاء كلية للعلوم الصحراوية تكون تابعة لجامعة المنيا.

وقال الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، إن المجلس وافق على الطلب الذى تقدم به للحكومة بإنشاء كلية  تكون مخصصة  لزراعة واستصلاح الأراضى الصحراوية  ضمن مشروع  المليون ونصف فدان بمحافظة المنيا  تكون متخصصة في تخريج المهندسين  المتخصصين فى  زراعة واستصلاح  الأراضى الزراعية ومتابعة  تنمية اراضى مشروع المليون فدان.

وأكد أبو طالب فى تصريح خاص أن وزارة التخطيط مع جامعة المنيا قد وافقتا على إقامة الكلية والتى من المقر  لن تكون  بمركز سمالوط الذى يضم أكثر من 900  ألف فدان بالظهير الصحراوى الغربى بالقرب من مركز البحوث الزراعية التابع لجامعة المنيا.

واختتم أبو طالب، تصريحاته، أنه تم مناقشة كافة القضايا الخاصة بالإنشاء والميزانية والتكاليف وإدارة الكلية  بحضور السكرتير العام لمحافظة المنيا والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس  جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب.   

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