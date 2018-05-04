برلماني: لا يوجد عائق لتحويل "دعم مصر" لحزب سياسي

04 مايو 2018 - 02:34 م

قال النائب محمد بدوى الدسوقي، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد عوائق دستورية تمنع تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي فالصفة أو الانتماء الحزبي لم يرد في الدستور صراحة في المادتين 110 ، 102، ولم يتضمن الدستور إسقاط العضوية في حال تغيير الصفة الحزبية، لافتاً إلي أن المادة 110 من الدستور تنص علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.

وأضاف "الدسوقى"، فى بيان له، أن ائتلاف دعم مصر إذا أراد أن يتحول إلي حزب سياسي فإن ذلك يتطلب فقط تعديل قانون الأحزاب السياسية وإدخال تعديل بالحذف علي المادة 6 من قانون مجلس النواب وذلك بحذف عبارة "أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا"، وأيضا حذف الفقرة الثانية من المادة 6 "في جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الذي انتخب علي أساسه، وأضاف، كذلك تعديل المادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان بالحذف لأنها أشارات إلي المادة 6 من قانون مجلس النواب .

وتابع عضو مجلس النواب قائلا :" كما ان محاولات حزب الوفد لتكوين تكتل تحت قبة البرلمان، من الإيجابيات والأمور التي تخلق مناخ سياسي تنافسي ينعكس في النهاية علي القرار البرلماني لصالح الشعب والمواطن، فضلاً عن أن خلق مزيد من الاختلافات المحورية في مناقشات القوانين أمر جيد في طريق الثورة التشريعية التي يتبناها البرلمان لتصحيح المسار القانوني لمواكبة التطورات الحياتية".