» رسالة حادة من "العوضي" لـ"مبارك" في عيد ميلاده

04 مايو 2018 - 02:52 م

هنأ المحامي الحقوقي طارق العوضي الرئيس الأسبق مبارك والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"90"، قائلًا: "عيد ميلاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، 90 عامًا، ثلاثون عامًا من الحكم البوليسي الوسطي الجميل".

وتابع في تديونته علي بـ"تويتر": "حكمة ساده الفساد الوسطي الجميل".

وتفاعل رواد تويتر معه فقال، ماجد سيد، "عيبه انه كان وسطى بزيادة، لولا كده كان زمانه لسه قاعد فى الكرسى، واغنية اخترناه شغالة عادى خالص".

وأضاف آخر، "ربنا مايسامحه على اللى عمله فينا وفى العرب لخد ماوصلنا للكارثة السودا".