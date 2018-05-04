فلسطينيون يسقطون طائرة بدون طيار إسرائيلية

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إسرائيل

فلسطين

طائرة دون طيار

متظاهرون

إسقاط

أسقط متظاهرون بمسيرة العودة شرق خانيونس بقطاع غزة، اليوم الجمعة، طائرة إسرائيلية بدون طيار.

ونشرت شبكة "القدس" الإخبارية، مقطع فيديو، يظهر فيه لحظة إسقاط الطائرة، التي أسقطت شرق خزاعة بقطاع غزة، خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال.

وكان مئات الفلسطينيين قد تجمعوا في المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل ظهر اليوم الجمعة، السادس من تحركات "مسيرة العودة".

شاهد الفيديو..



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