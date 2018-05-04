» «جيرارد» مديرًا فنيًا لرينجرز الأسكتلندي

04 مايو 2018 - 04:18 م

أعلن مسئولو نادي رينجرز الأسكتلندى تعاقده مع ستيفن جيرارد، نجم ليفربول الإنجليزي الأسبق، اليوم، الجمعة، لتولى تدريب الفريق لمدة 4 سنوات.

ونشر النادى بيانًا عبر موقعه الرسمى ظهر اليوم أكد فيه أن ستيفن جيرارد وصل إلى أسكتلندا اليوم للتوقيع على عقد توليه تدريب رينجرز لمدة 4 مواسم، بعدما توصل الطرفان لاتفاق نهائى بشأن بنود التعاقد.

جدير بالذكر أن جيرارد، صاحب الـ37 عاماً، سبق وعمل مدرباً فى أكاديمية ليفربول للمواهب بعدما قرر اعتزال كرة القدم فى 2016، حيث سيكون فريق رينجرز الذى توج بطلاً لمسابقة الدورى الأسكتلندى 54 مباراة شاهداً على أولى تجارب نجم ليفربول السابق الرسمية فى عالم التدريب.