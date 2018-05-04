حريق هائل يلتهم "سنتر ملابس" وخسائر 1.5 مليون جنيه

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البحيرة

الحماية المدنية

السيطرة على حريق

سنتر ملابس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد جمال يس مدير إدارة الحماية المدنية، اليوم الجمعة, من السيطرة  على حريق هائل شبّ بسنتر لبيع الملابس بقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير، و منعت النيران من الامتداد لباقى العقارات المجاروة بالقرية، وأسفر الحريق عن التهام النيران الملابس بالسنتر، وتقدر الخسائر بنحو المليون ونصف المليون جنيه.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير الأمن، إخظارا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث أبوالمطامير، بأنه أثناء قيام النقيب محمد السعدنى رئيس نقطة شرطة كوم الفرج، بدورية أمنية بالقرية، فوجئ بحريق بسنتر ملابس.

انتقل علي الفور رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق بسنتر ملابس علي دورين ملك "ح م"، وتمت السيطرة عليه بمساعدة الأهالي وإنقاذ القرية من كارثة، كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتقدر الخسائر بنحو مليون ونصف المليون جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.



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