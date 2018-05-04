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قائد ريال مدريد: أحترم «صلاح».. ولا أخشى مواجهته

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صلاح وراموس
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المصريون

ليفربول

صلاح

راموس

أكد الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، على ثقته الكبيرة في فوز فريقه باللقب الـ13 في تاريخ المرينجي ببطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع الفريقين، يوم 26 مايو الجاري، في نهائي البطولة.

وأكد «راموس»، على أنه لا يخشى مواجهة النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب المصري، في المباراة المرتقبة، بمدينة «كييف» الأوكرانية.

وقال سيرجيو راموس فى تصريحات لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، "لا أخشى مواجهة محمد صلاح ولكنى احترمه، لقد شاهدنا ما قدمه هذا الموسم ولكنه فى النهاية لاعب من ضمن 11 لاعبًا فى ليفربول".

أضاف قائد ريال مدريد، "نحترم فريق ليفربول جيدًا، لكننا سنسعى جاهدين للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالى، نحن نمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع المباريات النهائية".

وصعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد الإسبانى الذى تأهل على حساب بايرن ميونخ الألمانى.


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