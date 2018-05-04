  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:23 م
بحث متقدم
الاهلى والترجي

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي التونسي

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزارة التعليم تطلق ثورة تغيير على المناهج

المتحف

«أسبوع الحرائق» يشعل مصر

الاهلى

«الأرصاد» تحذر لاعبي الأهلي من هذا الأمر

أحمد الطيب

هل يحل الله للمسلم أن يتزوج مسيحية ثم يحرم عليه تهنئتها؟

شباب الإخوان

انفراد بالتفاصيل.. مئات الإخوان يفرون من «جحيم اسطنبول»

صلاح

الدمار ينتظر ريال مدريد بسبب «صلاح»

ننشر أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

ارتفاع جنوني في أسعار الحديد والأسمنت.. لهذا الرقم

مسيرة العودة الكبرى

إصابة 350 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أغنية فارس

بأغنية شعبية.. مصر تتصدى للهجرة غير الشرعية

بالغربية..

بسبب تراكم الديون.. تاجر دواجن يخطف ابنه ويطلب فدية

قبلي وبحري

أرشيفيه
أرشيفيه

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

انتحار شاب بمركز ملوى بسبب تراكم الديون عليه

#

حبس شقيقين حاولا قتل تاجر بسبب معاكسة فتاة

#

مقتل تاجر خردة في مشاجرة بسبب دراجة نارية بالقليوبية

#

بالصور.. «البعوض والثعابين» تطارد أهالي «زاوية صقر»

هاتف محمول

المحلة الكبرى

مديرية أمن الغربية

تاجر داوجن

كشفت أجهزة الأمن في الغربية، غموض إدعاء تاجر دواجن خطف نجله بقرية قرية الانشا الحديثة، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتبين أنهما اختلقا واقعة الخطف بسبب تراكم الديون عليهما عقب حصوله على قرض من احد البنوك وعجزة عن سدادة ورفض زوجته بيع المنزل.

البداية كانت بتلقى مركز شرطة المحلة، بلاغا من "على. م - 39 عاما"، تاجر دواجن، بغياب نجله محمد على، 6 أعوام، أثناء زيارته لجدته وغادر منزلها، عائدا إلى المنزل؛ إلا أنه إلى الآن لم يعد.

وفى وقت لاحق حضر والد الطفل، وزعم تلقيه على هاتفه المحمول مكالمة تليفونية، من شخص يطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه فدية نظير إعادة طفله، وتم اتخاذ إجراءات النشر عن الغائب بأوصافه.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أيمن لقية، مدير إدارة البحث الجنائى، وبالتحرى تبين وجود خلافات بينه وبين زوجته، والدة الطفل، وعلمت فى رغبته فى بيع المنزل، وتوفير مبلغ من قيمته لسداد ديونه ورفض زوجته ذلك.

وبعد تفكير لم يجد التاجر أمامه سوى بيع المنزل الذي يعيش به ليسدد ديونه، فاختمرت فى رأسه فكرة إخفاء نجله لدى، "محمد. ف - 33 عاما"، عامل زراعى، وشقيقه "و. م. م، 20 عاما"، ربة منزل، زوجة شقيقه، واتفقا على اختلاق واقعة الخطف، ومساومته على دفع مبلغ 100 ألف جنيه نظير إعادته.

وبتقنين الإجراءات تم العثور على الطفل لدى عمه وزوجته، واعترفوا بأن والد الطفل هو الذى أخفاه وتركه عند عمه ووعده بشراء دراجة هوائية له، وبعد ذلك أبلغ الأهالى الذين قاموا بالنداء فى مكبرات صوت، وبحثوا عن الطفل، وقام شقيقه وزوجته بالاتصال به 3 مرات، وطلبوا فدية فى أقات مختلفة، وتم ضبط شقيقه وزوجته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «البدري» يعلن تشكيل الأهلي لموقعة الترجي
» السعودية تصطدم بقطر في المجموعة الخامسة
» «الجويني» و«الخنيسي» يقودان هجوم الترجي أمام الأهلي
» "طبال" يشعل النار في نفسه بسبب زوجته
» بسبب تراكم الديون.. تاجر دواجن يخطف ابنه ويطلب فدية
» كواليس مران الزمالك اليوم استعدادًا للإسماعيلي
» إحالة 10 طلاب بـ"إعلام بني سويف" للتحقيق
» «ترامب» يعلن موعد لقائه مع زعيم كوريا الشمالية
» «كاسونجو» يكشف سبب إهداره للفرص مع الزمالك
» قائد ريال مدريد: أحترم «صلاح».. ولا أخشى مواجهته
» النيابة تحقق مع ضباط وأفراد شرطة في مقتل نزيل دار أيتام

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك