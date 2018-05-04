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«كاسونجو» يكشف سبب إهداره للفرص مع الزمالك

الرياضة

كاسونجو
كاسونجو

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

كاسونجو

كشف الكونغولي كاسونجو  كابونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب إهداره للفرص مع الفريق الأبيض، خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث «كاسونجو» مع زملائه بالفريق حول الفرص المهدرة في الفترة الأخيرة والتي تسببت في هوجة انتقادات له، مؤكدًا بأنه يواجه سوء توفيق كبير في الوقت الحالي.

وأوضح أنه يعاني من ضغوطات في الوقت الحالي وذلك مع كل كرة يقوم بإضاعتها، مشيدًا بثقة خالد جلال المدير الفني للفريق والاعتماد عليه بشكل مستمر في التشكيلة الأساسية.


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