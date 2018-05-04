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كواليس مران الزمالك اليوم استعدادًا للإسماعيلي

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي، يوم الإثنين المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وبدأ مران الزمالك اليوم الجمعة بجلسة بين خالد جلال المدير الفني ولاعبي الفريق، إذ طالب جلال خلال الجلسة اللاعبين بالتركيز في أهم مرحلة في الموسم والفوز بلقب كأس مصر ومواصلة العروض الجيدة لإسعاد الجماهير البيضاء.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلى، الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس مصر بإستاد برج العرب بالإسكندرية، حضر السوري مؤيد العجان الظهير الأيسر للفريق لمقر النادي لمتابعة مران الزمالك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي بكأس مصر.

ويغيب العجان عن التدريبات والمباريات في الفترة الحالية في ظل الإصابة التي يعانيها بالرباط الصليبي، كما عقد محمد أسامة طبيب الفريق جلسة معه للاطمئنان على برنامجه التأهيلي.

كما حضر الغاني بنجامين أشيمبونج مهاجم الزمالك المنتهى إعارته لبتروجت أيضا لمقر النادي لمتابعة مران الزمالك بعد نهاية إعارته مع بتروجت وحرص على مؤازرة زملائه قبل مواجهة الإسماعيلي.

فيما منح نبيل محمود المدرب العام بالزمالك وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد تعليمات خاصة لمدافعي الفريق، كما طالب رامبو وعزمى المدافعين بالتركيز وتصحيح بعض الأخطاء التى وقعوا فيها سابقا.

بينما خاض أحمد مدبولي لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم بالجري حول الملعب، وجاء تأهيل مدبولي في ظل إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

وقاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك تدريبا قويا وتجهيزا خاصا لعمر صلاح حارس الفريق مع الثنائي محمود عبد المنصف ومحمد شريف حارسي الفريق.

يأتي حرص طاهر على التدريب الخاص لصلاح، إذ سيكون هو الحارس الأساسي أمام الإسماعيلي، بعد حصول محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك على الإنذار الثالث أمام الإنتاج الحربي في ربع نهائي الكأس بينما أدى جنش تدريبات استشفائية اليوم بالجري حول الملعب.


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