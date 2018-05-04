  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
الاهلى والترجي

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي التونسي

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزارة التعليم تطلق ثورة تغيير على المناهج

المتحف

«أسبوع الحرائق» يشعل مصر

الاهلى

«الأرصاد» تحذر لاعبي الأهلي من هذا الأمر

أحمد الطيب

هل يحل الله للمسلم أن يتزوج مسيحية ثم يحرم عليه تهنئتها؟

شباب الإخوان

انفراد بالتفاصيل.. مئات الإخوان يفرون من «جحيم اسطنبول»

صلاح

الدمار ينتظر ريال مدريد بسبب «صلاح»

ننشر أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

ارتفاع جنوني في أسعار الحديد والأسمنت.. لهذا الرقم

مسيرة العودة الكبرى

إصابة 350 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أغنية فارس

بأغنية شعبية.. مصر تتصدى للهجرة غير الشرعية

"طبال" يشعل النار في نفسه بسبب زوجته

قضايا وحوادث

حريق ربة منزل
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

«عليا وعلى أعدائي».. عامل يحرق شقة «حماه»

#

بسبب الزوجة الثانية.. طبيب يحرق زوجته

#

عامل يشعل النار فى نفسه.. والسبب مرض نفسى

#

طالب يحرق جسده ويلقي نفسه من الدور الخامس

الاجهزة الامنية

اشعال النار

مستشفى سوهاج

طبال

خلافت زوجية

أقدم طبال علي إشعال النيران في نفسه بمركز المراغة التابع لمحافظة سوهاج، وتم نقله لمستشفى المراغة المركزي وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام مصابا بحروق متفرقة بالجسم، بنسبة 80%، فيما تم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى نظرا لخطورة حالته، وذلك بسبب خلافات مع زوجته.  

 كان اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة المراغة، يفيد بقيام طبال بإشعال النيران في جسده، وتم تحويله للمستشفى في محاوله لإسعافه.

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات بوصول "ياسين. ا. س" 17 سنة طبال، ومقيم بناحية الوقده دائرة المركز، مستشفى المراغة المركزي مصابًا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاثة بنسبة 80 %، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

 بسؤال والده "البدرى. س. ع" 66 سنة عامل، قرر قيام المذكور بإشعال النيران بنفسه، مما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات زوجية. 

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1841 إدارى المركز لسنة 2018، وجاري العرض على النيابة العامة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «البدري» يعلن تشكيل الأهلي لموقعة الترجي
» السعودية تصطدم بقطر في المجموعة الخامسة
» «الجويني» و«الخنيسي» يقودان هجوم الترجي أمام الأهلي
» "طبال" يشعل النار في نفسه بسبب زوجته
» بسبب تراكم الديون.. تاجر دواجن يخطف ابنه ويطلب فدية
» كواليس مران الزمالك اليوم استعدادًا للإسماعيلي
» إحالة 10 طلاب بـ"إعلام بني سويف" للتحقيق
» «ترامب» يعلن موعد لقائه مع زعيم كوريا الشمالية
» «كاسونجو» يكشف سبب إهداره للفرص مع الزمالك
» قائد ريال مدريد: أحترم «صلاح».. ولا أخشى مواجهته
» النيابة تحقق مع ضباط وأفراد شرطة في مقتل نزيل دار أيتام

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك