» السعودية تصطدم بقطر في المجموعة الخامسة

04 مايو 2018 - 07:24 م

أسفرت قرعة بطولة كأس آسيا 2019، التي أجريت اليوم، الجمعة، في برج خليفة بمدينة دبي الإماراتية، عن عدد من المباريات المثيرة خاصة بين الفرق العربية.

وتستضيف دولة الإمارات البطولة، والتي من المقرر أن تكون مباراة الافتتاح في الـ5 يناير المقبل بين المنتخب الإماراتي ونظيره البحريني.

وجاءت قرعة بطولة كأس آسيا 2019 على النحو التالي:





ويشارك فى النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا التى تقام خلال الفترة بين الخامس من يناير والأول من فبراير المقبلين 24 منتخباً، للمرة الأولى فى التاريخ، يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث.

وستشهد البطولة إقامة 51 مباراة على ثمانية ملاعب فى أربع مدن هى، أبوظبى والعين ودبى والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوماً.