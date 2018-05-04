» «الجويني» و«الخنيسي» يقودان هجوم الترجي أمام الأهلي

04 مايو 2018 - 07:38 م

أعلن خالد بن يحيى، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي :

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

الدفاع: سامح الدربالي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – خليل شمام.

الوسط: محمد على منصر – فرانك كوم - فوسيني كوليبالي – أنيس البدري.

الهجوم: هيثم الجويني – طه ياسين الخنيسي.