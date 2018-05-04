سر رفض برشلونة التعاقد مع «صلاح»

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم، الخميس، عن مفاجأة حول رفض برشلونة، التعاقد مع النجم محمد صلاح، عندما كان لاعبًا في صفوف روما الإيطالي، قبل أن يشتريه في وقت لاحق نادي ليفربول الإنجليزي الصيف الماضي.

وأفاد موقع دياريو جول الإسباني، أن نادي روما عرض المهاجم المصري محمد صلاح للبيع لبرشلونة، ولكن النادي الكتالوني فضل وقتها التوقيع مع الإسباني جيرارد دولوفيو.

ولم يتمكن دولوفيو من ضمان موقع دائم في تشكيلة برشلونة الذي اضطر لإعارته إلى نادي إيفرتون الإنكليزي في فترة الانتقالات الشتوية، بينما يتألق صلاح حاليا مع ليفربول بعد أن قاده إلى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

كما تمكن المهاجم المصري البالغ من العمر 25 عاما من الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا هذا العام ويتصدر حاليا ترتيب الهدافين بـ31 هدفًا.

ويقول الموقع الإسباني، إن هذا الخطأ الذي ارتكبه برشلونة صب في مصلحة ليفربول الذي بات يمتلك واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم.

وتتحدث تقارير إعلامية في الوقت الحالي، عن أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد الموسم المقبل مع النجم المصري الذي يتوقع أن يطلب فيه ناديه ليفربول أكثر من 200 مليون دولار مقابل بيعه.

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