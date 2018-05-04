» تفاصيل تصفية المتهم بمقتل أمين شرطة بالقليوبية

نجح فريق البحث الجنائي بمديرية امن القليوبية، من التوصل إلي معلومات أكدتها التحريات مفادها تحديد مكان اختباء المتهم الثالث مرتكب واقعة مقتل امين شرطة من قسم مكافحة المخدرات، وأكدت المعلومات عن تحديد مكان المدعو "سيد. س. أ" مواليد 7/19/ 1979عاطل ومقيم أبوالغيط دائرة مركز القناطر الخيرية في السابق اتهامه في القضية رقم ام لسنة ادارى مركز القناطر الخيرية مخدرات والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم لسنة 20111185 م إدارى مركز القناطر الخيرية مخدرات، بمنطقة الكتب الصحراوية ـ دائرة مركز الخانكة.

علي الفور وعقب تقنين الإجراءات، تم اعداد مامورية ودعم القوات بمجموعات مسلحة من قطاع الأمن المركزي وعقب الوصول لمكان اختباده، استشعر المتهم قدوم القوات فبادرهم بإطلاقى أعيرة نارية صوبهم مما حدا بالقوات لمبادلته إطلاق النيران.. حتي لقي مصرعه .

وضبط بحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 31430 - 14 E وعدد 3 طلقة من ذات العيار وعثربمكان الحادث على عدد 6 فارغ طلقة من ذات العيار، وتم التحفظ عليها.

تحرر عن تلك الإجراءات بمحضر ملحق بالمحضر الأصلى .. وجار العرض على النيابة.

شارك بالحملة التى أشرف عليها اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وبرئاسة اللواء محمد الالفى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والعميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية، وضباط الأمن العام وقوات من العمليات الخاصة ومباحث مركز القناطر الخيرية برئاسة المقدم محمد فتحى والنقيب أحمد عبدالغنى معاون مباحث المركز.

ونجحت أمس قوات الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة فى تصفية اثنين من المتهمين وهم "صبحى سلامة حرب"، وشقيقيه " محمد" و " سيد"، فى واقعة استشهاد امين شرطة " خطاب حسينى محمد" من قوة مكافحة المخدرات بأمن القليوبية، خلال مداهمة أحد أوكار المخدرات بمنطقة ابوالغيط بمركز القناطر الخيرية

وتم تصفية المتهمين " صبحى سلامة حرب" وتم التعامل معه اثناء اختبائه فى منزل بقرية الخرقانية بمدينة القناطر الخيرية، كما تم تصفية شقيقيه" محمد" فى شقة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، و" سيد" بمدينة الخانكة .

كان قد استشهد أمين شرطة من قوات أمن القليوبية، فى مداهمة لأحد أوكار المواد المخدرة بمنطقة ابوالغيط مركز القناطر الخيرية، حيث أطلق 3 مسجلين خطر النيران على القوات أسفرت عن استشهاد امين الشرطة .