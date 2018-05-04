» حقيقة إغلاق مكاتب تحفيظ القرآن الكريم

04 مايو 2018 - 09:26 م

نفى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ما تداوله بشأن إغلاق الوزارة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم «الكتاتيب»، مشيرًا إلى أن عدد المكاتب المعتمدة من الوزارة والتابعة لها ارتفع خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى أكثر من 200%، إذ إذ إن العدد زاد من نحو 750 إلى 2286 كُتابًا، إضافة إلى افتتاح 638 مدرسة قرآنية.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، اليوم، أن كل مدرسة قرآنية تضم محفظين، إضافة إلى كتاتيب بالمساجد الكبرى الأمر الذي تشهده الوزارة لأول مرة في تاريخها ويلاقي إقبالا كبيرا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 1500 مدرسة قرآنية بنهاية العام الجاري، كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقنين أوضاع مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة لبعض الجمعيات الأهلية.

وشدد «جمعه» على عدم السماح لفلول وعناصر الجماعات المتطرفة والمتشددة بعمل «غسيل مخ»، مبكّر للأطفال تحت ستار تحفيظ القرآن الكريم الذي يجب أن نصونه من أن تتاجر به الجماعات المتطرفة.