  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:15 م
بحث متقدم
الاهلى والترجي

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي التونسي

دولارات

حقيقة ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار

سد النهضة

اكتمال 66% من «سد النهضة».. ومصر «محلك سر»

طارق شوقي وزير التربية و التعليم

مطالب برلمانية بعزل وزير التربية والتعليم

جمال سلطان

«سلطان»: الغرب يحارب «أردوغان» ويعترف بنجاحه

شباب الإخوان

انفراد بالتفاصيل.. مئات الإخوان يفرون من «جحيم اسطنبول»

محمد صلاح

سر رفض برشلونة التعاقد مع «صلاح»

أحمد الطيب

هل يحل الله للمسلم أن يتزوج مسيحية ثم يحرم عليه تهنئتها؟

ننشر أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

ارتفاع جنوني في أسعار الحديد والأسمنت.. لهذا الرقم

مسيرة العودة الكبرى

إصابة 350 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«جلال» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«جلال» يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للدراويش

#

«بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك

#

"جلال" يعلن تشكيل الزمالك في ودية "كاسل"

#

قائمة الزمالك لمواجهة "ولايتا ديتشا"

المصريون

الزمالك

كأس مصر

الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلى، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كاس مصر.

وضمت قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلى  كلا من:

حراسة المرمى: عمر صلاح - محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: محمد مجدى - حمدي النقاز -  محمود حمدي الونش  - محمد عبد الغنى - محمود علاء.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمود عبد العاطى "دونجا" - معروف يوسف - عبد الله جمعه  - محمد عنتر -   أيمن حفني - طارق حامد - أحمد توفيق - عماد فتحى - محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: كاسونجو  - يوسف أوباما - باسم مرسى - نانا بوكو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لا يمكن إرجاع ظاهرة الإرهاب لأسباب دينية
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والترجي
» وزارة التعليم تطلق ثورة تغيير على المناهج
» «جلال» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي
» بالفيديو: "أدرعي" يهاجم حماس مستشهدًا بـ"القرآن والسنة"
» السعودية تصطدم بقطر في المجموعة الخامسة
» حقيقة إغلاق مكاتب تحفيظ القرآن الكريم
» «أسبوع الحرائق» يشعل مصر
» إصابة 350 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» 32 مليار دولار مساعدات إنسانية سعودية في 10 سنوات
» تفاصيل تصفية المتهم بمقتل أمين شرطة بالقليوبية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك