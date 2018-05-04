» «جلال» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلى، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كاس مصر.
وضمت قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلى كلا من:
حراسة المرمى: عمر صلاح - محمود عبد المنصف.
خط الدفاع: محمد مجدى - حمدي النقاز - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى - محمود علاء.
خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمود عبد العاطى "دونجا" - معروف يوسف - عبد الله جمعه - محمد عنتر - أيمن حفني - طارق حامد - أحمد توفيق - عماد فتحى - محمد أشرف روقا.
خط الهجوم: كاسونجو - يوسف أوباما - باسم مرسى - نانا بوكو.
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