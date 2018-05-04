» القبض على موظف بحوزته 105 قطعة أثرية بالمنيا

04 مايو 2018 - 10:31 م

تمكنت شرطه السياحه والاثار برئاسة اللواء مصطفي انسي مساعد وزير الداخليه لمباحث الاثار واللواء هشام قدري مدير مباحث الاثار والعميد ياسر سكر رءيس مباحث الاثار من ضبط كنز اثري بحوزة موظف بمجلس قروي صندفا ببني مزار شمال محافظه المنيا يحتوي علي 105 تمثال اثري صغير الحجم وعملات ذهبيه وجعارنين اثريه ترجع للعصر الفرعوني

كانت معلومات قد وصلت الي مباحث شرطه السياحه والاثار بالمنيا اكدتها مصادر سريه عن حيازة موظف يدعي منتصر . م 37 سنه موظف بالوحده المحليه ومقيم بقريه سيوه لكنز اثري وانه يبحث عن مشتري للاثار التي بحوزته

وعلي الفور شكل المقدم محمود حمدي رءيس مباحث الاثار بالمنيا فريق بحث من مباحث الاثار تم من خلاله الدفع باحد المصادر السريه لمساومته علي بيعها وتم استءذان النيابه العامه لتفتيش منزل المتهم و القي القبض عليه وبحوزته 105 تمثال اثري صغير الحجم وعملات معدنيه ذهبيه ومجموعه من الجعارين وترجع جميعها للعصر الفرعوني القديم وتم مصادرة المضبوطات وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابه التحقيق